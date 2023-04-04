Москва, 4 апреля, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Польша, заявляя о намерении активизировать участие в работе Североатлантического альянса, только повышает риски конфронтации с Россией. Об этом 4 апреля заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Польские солдаты у ЗРК Patriot

«Естественно, это безответственные заявления, они повышают риски конфронтации очевидным образом», ― подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат.

Он добавил, что российская сторона считает такие заявления «и безответственными, и недопустимыми».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Польша готова более активно участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию в условиях намерения России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

В марте Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, Россия передала Белоруссии ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

31 марта постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия, разместив тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не нарушит своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, поскольку не намерена передавать ТЯО Минску.