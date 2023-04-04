Москва, 4 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали видеозапись, на которой показана колонна сожженной бронетехники НАТО, уничтоженной при попытки атаковать позиции Российской армии. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ фиксируют спаленную колонну бронеавтомобилей, выстроившихся в ряд вдоль дороги», — говорится в сообщении.

На видео показано, как по обе стороны дороги стоит разрушенная западная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля на селекторном совещании с руководящим составом российской армии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что высокоточные удары, которые нанесли и продолжают наносить российские военные по украинским военным объектам, позволили нарушить производство ряда вооружений и снабжение боеприпасами ВСУ. По его словам, за три месяца в ходе СВО российские подразделения уничтожили 59 американских артсистем М777 и другие образцы западной военной техники.