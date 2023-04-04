Москва, 4 апреля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы признал виновным в пособничестве в попытке провести акцию в День Победы с применением дымовых шашек в цветах украинского флага музыканта, фотографа и художника Григория Мумрикова. Осужденный приговорён к полутора годам принудительных работ. Об этом 4 апреля сообщил ТАСС.

Пресс-служба Тверского суда/ТАСС Вынесение приговора фотографу Григорию Мумрикову в Тверском суде

«Признать Мумрикова Григория Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ («Пособничество в покушении на хулиганство, совершенного организованной группой»). Назначить наказание в виде одного года шести месяцев принудительных работ», — огласила приговор судья.

В 2022 году Мумриков пытался организовать акцию с жёлто-синим дымом у Красной площади в День Победы. По версии следствия, основной фигурант дела Даниил Ткаченко, который является приятелем Мумрикова, собирался распылить на Красной площади дым в цветах флага Украины по случаю празднования 9 Мая. Правоохранительные органы предотвратили акцию.

Защита просила оправдать фотографа, прокурор настаивал на четырёх годах лишения свободы в колонии общего режима. Несмотря на то, что суд применил щадящую меру наказания, адвокат рассчитывает на уменьшение срока наказания после обжалования приговора в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В отношении Ткаченко дело выделено в отдельное производство. Он скрылся от следствия до возбуждения дела, получил статус политического беженца в Германии и гуманитарную визу.