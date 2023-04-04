Вашингтон, 4 апреля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение Белого дома любой ценой поддерживать Киев в конфликте с Россией дорого обойдётся США, пишет The American Conservative (ТАС).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Макгрегора, любому президенту или политику в США, который готов развязать полномасштабный вооруженный конфликт с Россией, следует пройти обследование или как минимум обратиться за психиатрической помощью.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что, несмотря на помощь со стороны Запада, Украина проигрывает, а американская финансовая система находится под угрозой катастрофического краха.

«Если американцы не потребуют смены вектора во внешней политике, они передадут свою жизнь и доходы под контроль вашингтонской элиты», — добавил полковник.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в противостоянии с Россией Украина долго не протянет, и шансы на победу у нее крайне низки. Asahi Shimbun пишет, что поддержка Украины постепенно уменьшится. Так украинская экономика разрушена боями и находится в руинах. При этом у России, несмотря на санкции Запада, ВВП постепенно восстанавливает тенденцию к росту.