Москва, 4 апреля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Сын Красноярского губернатора Артём Усс, который сумел сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана, где ожидал экстрадиции в США, в настоящее время находится в России.

(сс) Артем Усс Артем Усс

Усс-младший, обвиняемый американскими властями в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег, признался, что совершил побег вынужденно — из-за неверия в объективность и беспристрастность правосудия в Италии.

По словам предпринимателя, итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность прогнуться под давлением США.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — сказал Усс.

Он также добавил, что его возвращение на родину, «пусть даже таким нестандартным путём», является победой.

Информацию о возвращении Артёма Усса подтвердил его отец, а также пресс-секретарь главы Красноярского края Сергей Зыблев. Красноярский губернатор Александр Усс заявил, что его сын доехал до России, он уже поговорил с ним.

Адвокат предпринимателя Алексей Тихомиров заявил, что Усс-младший добровольно явился в следственный департамент полиции в Москве, где развёрнуто ответил на вопросы правоохранителей. По результатам допроса ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, Артём Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу минюста США. 27 октября он был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана.

21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом, сломав электронный браслет.

По информации итальянских СМИ, Усс улетел частным рейсом из аэропорта Линате по поддельным документам. Он воспользовался помощью как минимум шести сообщников.