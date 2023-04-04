Вашингтон, 4 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти поставило под угрозу и так непростые отношения с США. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 апреля в американском журнале Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Это решение наносит новый удар по ухудшающимся отношениям между США и Саудовской Аравией, в результате чего ближневосточная страна сблизилась с Россией и Китаем», — говорится в статье.

Авторы отметили, что подобное решение также приняли ещё ряд стран, входящих в ОПЕК+. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает это разумным шагом.

В издании также напомнили, что США уже осуждали принятое в ноябре 2022 года решение ОПЕК+ снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в марте добровольно сократила нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле Саудовская Аравия приняла решение сократить добычу нефти на такой же объём. Кроме того, подобный шаг предприняли Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сожалеет о таком решении членов ОПЕК+. Для оценки того, как это повлияет на мировой рынок нефти, по словам главы ведомства, нужно больше времени.