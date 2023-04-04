Москва, 4 апреля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Открылась регистрация на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». О старте юбилейного пятого сезона конкурса в эфире телеканала «Россия 24» рассказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Максим Блинов/РИА Новости Конкурс управленцев «Лидеры России»

Он пояснил, почему современным руководителям важно участвовать в новом сезоне.

«Почему важно участвовать в конкурсе «Лидеры России» именно сейчас — мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход — участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное помнить, что любой кризис — время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать. Желаю всем участникам конкурса удачи!» — отметил Кириенко.

Участниками пятого конкурса «Лидеры России» могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит полезные персональные рекомендации — что усовершенствовать в своем стиле управления и как. Чем больше этапов конкурса проходит участник, тем более полные и подробные отчёты с анализом его навыков он получает. Это индивидуальный план развития, основанный на комплексной оценке управленческих способностей.

В числе главных призов пятого конкурса — грант в миллион рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а ещё — карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, ставшие победителями конкурса, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты — на получение вида на жительство в по упрощенной системе.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президентп и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок из России и 150 стран мира. Цель проекта — поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.