Киров, 4 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Александр Соколов принял сегодня, 4 апреля, участие в заседании президиума Государственного совета РФ под руководством президента Владимира Путина. Заседание было посвящено вопросам развития предприятий страны в условиях санкционного давления. Глава региона выступил с докладом о подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности. Как напомнили в пресс-центре правительства Кировской области, накануне на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета Александр Соколов стал модератором круглого стола, в ходе которого обсуждались вопросы развития промышленности. Все предложения, разработанные совместно главами других регионов, были вынесены сегодня на Госсовет.

Пресс-центр правительства Кировской области Заседании президиума Государственного совета РФ 4 апреля 2023 года

«Вами была поставлена важнейшая задача по обеспечению технологического суверенитета страны, — обратился Александр Соколов к Владимиру Путину. — При ее решении все промышленные предприятия сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных кадров, как рабочих, так и инженерных. Проведенный совместно с федеральными министерствами анализ показал, что проблема раскладывается на мотивацию молодежи к получению образования и дальнейшей работе на производстве — и качество образования».

Губернатор Кировской области отметил, что сегодня в школах низок процент подростков, сдающих ЕГЭ по техническим предметам — физике и математике. При этом мест на инженерных факультетах больше, чем количество сдающих данные дисциплины, а потребность предприятий в специалистах — еще выше.

«Предлагаем начать решение этой проблемы с изменений в общеобразовательных школьных программах, — сказал Александр Соколов. — Помимо этого, следует интенсифицировать подготовку учителей в области точных и естественных наук: важна дополнительная мотивация. Для ранней профориентации надо в школе развивать производственную практику, вернуть шефство предприятий за школами».

Глава региона отметил важность связи образования и производства и для ссузов, и для вузов. «В среднем профессиональном образовании хорошо зарекомендовал себя проект «Профессионалитет», где объединились усилия и ресурсы федерального министерства просвещения, регионов и промышленников, — отметил губернатор Кировской области. — Это приводит к реальному участию производств в учебном процессе в техникумах и колледжах, обновлению их материально-технической базы и гарантированному трудоустройству выпускников по профилю на производство. В высших школах существуют аналогичные программы: дуального обучения, сетевого образования, совмещения образования и работы на производстве. Передовые инженерные школы — новая программа подготовки инженеров в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами. Стоит расширять проекты, в которых студенты региональных вузов одновременно имеют возможность обучения в ведущих столичных вузах. Желание участвовать в них есть у большинства регионов».

Крайне перспективным видится продолжение программы строительства кампусов мирового уровня в регионах. При этом при оценке заявок на их строительство стоит отдавать приоритет проектам, которые предусматривают создание в них инженерных школ в сферах машиностроения, станкостроения, биохимических технологий — тех, что сейчас наиболее актуальны для промышленности. По-прежнему важной остается задача по созданию современного образовательного пространства в действующей системе среднего профессионального образования.

«Предлагаем организовать комплекс мероприятий по капитальному ремонту и модернизации учебных корпусов и общежитий профессиональных образовательных организаций: в регионах эта работа крайне важна, — отметил Александр Соколов. — А новым регионам России в условиях восстановления образовательных систем взять на себя обязательства по организации обучения по рабочим специальностям, специальностям среднего звена. И закрепить их за профильными вузами — они справятся с этой задачей».

Вместе с тем получение образования — еще не гарантия трудоустройства выпускников на производство. В связи с этим губернатор Кировской области предложил ряд мер по повышению мотивации молодежи к работе по специальности: рассмотреть увеличение объемов целевого обучения по приоритетным в экономике направлениям с последующим обязательным трудоустройством на промышленных предприятиях; рекомендовать новые меры социальной поддержки молодых специалистов на предприятиях — в том числе, кроме льготной ипотеки, разработать механизм строительства и получения арендного жилья; создать программу первого рабочего контракта молодежи при поступлении на рабочие и инженерные специальности — с возможностью снижения на ограниченный срок отчислений налогов в социальный фонд; рассмотреть вопрос предоставления отсрочки по призыву для выпускников СПО, которые трудоустраиваются на работу по специальности на предприятиях ОПК; поддержать развитие системы дополнительного профессионального образования на базе средних специальных учебных заведений со сроком обучения 3-6 месяцев; поощрять и пропагандировать работу региональных властей и промышленных предприятий по созданию комфортной городской среды и развитию социальных учреждений; такие примеры социальной ответственности бизнеса есть, и они себя зарекомендовали как эффективный механизм привлечения и удержания кадров на предприятиях; в публичном пространстве необходимо повышение престижа рабочих профессий, инженерного образования — нужны фильмы, передачи, интернет-продукты данной тематики; также коллеги из регионов поддержали идею учреждения государственной награды для трудовых династий.

«Считаем, что реализация предложенных мер послужит существенному притоку кадров в реальный сектор экономики на производство», — сказал в заключение Александр Соколов.

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, подводя итоги выступлений, отметил, что на совещании было предложено много идей и инициатив. «Отдельно прокомментирую инициативу губернатора Кировской области по льготному найму жилья для сотрудников системообразующих организаций промышленности, — сказал Денис Мантуров. — Концептуально мы ее поддерживаем. Но предлагаем выполнить аналогичную задачу в ОПК. Уже определено 359 предприятий, где этот вопрос будет решен в первую очередь. Уже разработаны критерии включения сотрудников ОПК в программу. Совокупная потребность в найме заявлена в отношении порядка 50 тысяч сотрудников. Минстрой прорабатывает эту задачу и сформирует план мероприятий до 31 мая. Благодаря этой работе мы сможем оценить объем затрат также применительно к льготному найму для работников предприятий гражданских отраслей».