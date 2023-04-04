Москва, 4 апреля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе рассмотрения дела подозреваемой в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарьи Треповой в закрытый режим. Об этом 4 апреля сообщили «Известия».

Антон Новодережкин/ТАСС Дарья Трепова во время избрания меры пресечения в Басманном суде

Следователь пояснил, что гласное рассмотрение уголовного дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге может нарушить неприкосновенность частной жизни. По его словам, в деле содержатся материалы, составляющие тайну.

«Ходатайство следствия удовлетворить», ― огласила решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля произошёл взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга. В это время там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По последним данным, в результате взрыва в кафе ранения получили 40 человек. СК возбудил уголовное дело. Позже ведомство переквалифицировало его на террористический акт.

Обвинения в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. Девушка подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой во время мероприятия. На допросе она подтвердила факт передачи сувенира репортеру, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».