Москва, 4 апреля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов. Об этом говорится в документе, опубликованном РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно проекту, распространение треш-стримов с участием несовершеннолетних может повлечь до двух лет колонии.

Из документа также следует, что распространение в интернете «из корыстных побуждений фото — или видеоматериалов с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью» лицом, ранее подвергнутым административной ответственности, будет наказываться штрафом в размере до двух миллионов рублей либо работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до двух лет, ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних должно караться лишением свободы или выплатой штрафа. Он отметил, что действующие законы не закрывают возможность для преступлений, совершаемых с помощью интернета и ради получения доходов. Пушков подчеркнул, что в случае с треш-стримами речь идет о сознательных, злонамеренных издевательствах, унижении достоинства человека, нанесении побоев ради популярности. При этом глава комитета Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»), который разрабатывает соответствующий законопроект, предложил лишать треш-стримеров доступа в Сеть. Поправки, по его словам, коснутся отдельных законодательных актов.