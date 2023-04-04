Киев, 4 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Киев «без пауз» продолжает просить у других стран поставить западные истребители. Об этом 4 апреля сообщил на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель F-15 ВВС США

«Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолётов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте», — написал Резников.

Он также отметил, что Словакия и Польша отправили на Украину истребители МиГ-29, и поблагодарил их за это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник ВСУ Владимир Логачев заявил, что, пока Запад затягивает поставки истребителей, украинская сторона теряет в боях «самых продвинутых пилотов», которые могли бы быстро освоить управление американскими F-16. Пока пилоты пользуются тем, что есть у Киева, и погибают, из-за того, на российских самолётах радары существенно лучше, чем на украинских.

Ранее военный эксперт, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник отметил, что поставки западных истребителей не помогут Киеву. Эксперт указал, что, кроме подготовки пилотов, нужна соответствующая инфраструктура, а также обученный обслуживающий персонал.

Посольство России в Словакии по поводу поставки Братиславой самолётов МиГ-29 Киеву отметило незаконность такого шага, так как это является нарушением соглашения, исключающего передачу вооружений без согласия страны-производителя. Посольство также отметило, что это ведёт к затягиванию конфликта и его эскалации.