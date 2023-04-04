Донецк, 4 апреля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Здание школы-интерната в Петровском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск. Об этом 4 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Петровский район: зафиксированы повреждения здания МБОУ «Школа-интернат № 3 г. Донецка» по улице Красногоровской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района днём повреждения получил один из частных домов по улице Ударная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Иван Приходько написал, что при обстреле со стороны украинских войск два снаряда взорвались на территории детсада. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.