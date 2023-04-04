Москва, 4 апреля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, пригрозившего России международным трибуналом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Каждый, кто совершил преступление, должен нести ответственность <…> Когда суд над вами?» — написал один из пользователей социальной сети.

Другой юзер призвал Зеленского вернуться к реальности, а посоветовал ему уйти в отставку.

«Вы должны <…> вернуться к реальности», — написал он.

Некоторые читатели также сыронизировали на тему того, что же такого накопали иностранные элиты на главу Украины.

«Я видел пропаганду и получше», — добавил один из читателей.

Кроме того, в комментариях главу Украины призвали заняться мирными переговорами, отметив, что конфликт лишь убивает людей.

«Этот конфликт лишь убивает людей и обогащает вас», — подчеркнул читатель.

Зеленский 3 апреля в Telegram-канале заявил о «преступлениях России», которые, по его словам, не будут забыты и всплывут во время трибунала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала эскалации в Донбассе (17 февраля 2022 года) более 15 тысяч раз обстреливали населенные пункты в ДНР, выпустив почти 100 тысяч различных боеприпасов. В ДНР зафиксирован 91 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток». При этом с начала года ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР более 100 снарядов из РСЗО HIMARS. В результате обстрелов в ЛНР погибли 32 человека.