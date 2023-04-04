Киев, 4 апреля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Тела погибших украинских боевиков не увозят с поля боя в зоне СВО по распоряжению командования ВСУ, сообщает 4 апреля «Военное дело».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военнослужащего 110-й бригады украинской армии, уносить трупы с поля боя запрещено распоряжением свыше. Это делается для сокрытия реальных потерь. Оставшиеся на позициях числятся пропавшими без вести.

«Это как мёртвые души у Гоголя. То есть они некоторое время, три месяца, считаются без вести пропавшими, на них идёт финансирование зарплаты и премии», — сказал украинский военный.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, ситуации, когда тела украинских боевиков не выносят с поля боя, зафиксированы в районе Кременной (ЛНР). То же самое происходило под Артёмовском (ДНР). Также Марочко сообщал о том, что трупы своих погибших солдат ВСУ минируют при отступлении.