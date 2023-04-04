Брюссель, 4 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Флаг 31-го члена НАТО — Финляндии подняли в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщили РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Фоаги Финляндии и НАТО

Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что Пятая статья Устава НАТО с 4 апреля распространяется на Финляндию. Согласно ей, нападение на одного из членов будет рассматриваться как нападение на всех участников альянса.

Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, Москва в ближайшее время обнародует свои ответные меры на вступление Хельсинки в Североатлантический альянс.