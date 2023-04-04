Опубликовано видео падения мужчины с 19-го этажа в Воронеже
Воронеж, 4 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В Сети появилось видео «полёта» мужчины в Воронеже с 19-го этажа дома и приземления на иномарку, стоящую у подъезда. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.
«Лётчик» оказался счастливцем. В результате падения он сломал только палец на руке и получил сотрясение. А когда его достали из искореженного ниссана, он сам попытался дойти до скорой.
По нашим канала, 40-летнего мужчину зовут Артур. В подъезде, из которого он выпал, он не живёт. Сюда он пришёл погрустить с бутылкой настойки после того, как воронежца бросила девушка.
Канал отмечает, что Артур продолжил петь песни даже в палате после госпитализации. Врачи поставили ему капельницу, и он заснул.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 3 апреля. Как заявил представитель экстренных служб города, вызов на улицу Колесниченко поступил вечером. Мужчина 1982 года рождения упал с 19-го этажа на машину. Он уточнил, что пострадавший получил травмы головы и позвоночника и был доставлен в медучреждение.