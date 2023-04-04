Москва, 4 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Утверждения экспертов и средств массовой информации об истощении военного потенциала России оказались серьёзным заблуждением. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет немецкое издание Exxpress.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Верить в то, что российский арсенал вооружений почти опустошен, было, очевидно, полным заблуждением», — приводит Exxpress слова профессора Мюнхенского университета бундесвера Карлоса Масалы.

Издание указывает, что нанесённые зимой со стороны России удары по критической энергетической инфраструктуре Украины оказались правильными со стратегической точки зрения.

Ранее издание Asia Times сообщало, что Вооружённые силы Украины, несмотря на всеобъемлющую помощь со стороны западных стран, не смогут одолеть Россию в войне на истощение в связи с огромным военным потенциалом Москвы. Соединённые Штаты Америки не обладают промышленными мощностями для обеспечения Киева артиллерийскими снарядами и ракетами.