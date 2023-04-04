Москва, 4 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Противник с наибольшей степенью вероятности попытается развить контрнаступление в Херсонской или Запорожской областях, сказал ИА REGNUM полковник спецназа в запасе и главный редактор издания Anna News Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал заявление, которое 4 апреля сделала полпред США при НАТО Джулианна Смит о том, что Киев планирует контрнаступление в ближайшие дни.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Однако, считает Матвийчук, Киев не заинтересован так скоро начинать наступательную операцию, но его к этому толкают зарубежные партнёры.

«Западу сегодня нужна хоть небольшая, но победа, которая будет представлена как большой успех ВСУ и использована в пропагандистских целях», — отмечает эксперт.

По его мнению, можно предположить, что ВСУ попытаются переправиться через Днепр у Херсона и направиться в сторону Крыма. Второй же удар Киев хотел бы нанести в направлении Запорожской АЭС с целью её захвата.

«И ещё один напрашивается, по их мнению, из Харьковской области в ЛНР», — подчеркнул специалист.

Военное руководство Украины делает ставку на натовские вооружения — танки и артиллерию, добавил эксперт.

«В то же время никаких оснований для того, чтобы ВСУ одержали эту победу, нет. Причина в том, что, даже несмотря на все поставки от НАТО для Киева, Россия всё ещё имеет перевес практически во всех вооружениях», — отмечает собеседник.

Более того, пойдя в полномасштабное наступление, ВСУ гарантированно подставятся под авиационные и ракетные удары ВС РФ, поскольку украинские силы больше не смогут прятаться в укрытиях, в том числе за гражданскими объектами, рассуждает Матвийчук. «В Киеве предпочли бы не идти в атаку. Но Запад требует, так что им придётся», — прогнозирует эксперт.

Руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сказал ТАСС, что ожидаемая контратака ВСУ в Запорожской области будет вестись «не только по суше, но и по воде». Недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона косвенно подтверждает подготовку украинских военных к наступлению на запорожском направлении, считает Рогов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ответ на угрозы Зеленского начать наступление на полуостров пообещал «встретить и похоронить» ВСУ. Аксёнов сделал такое заявление после того, как ряд киевских СМИ распространил заявление украинского президента о готовящемся наступлении ВСУ, в котором Зеленский пригрозил уничтожить российских военных, если они не покинут территории, которые Киев считает своими.