Москва, 4 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Певица МакSим (Марина Абросимова) из-за необходимости прохождения леченых процедур приняла решение о переносе ближайших концертов своего гастрольного тура. Она написал об этом 4 апреля на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артем Геодакян/ТАСС Певица МакSим (Марина Абросимова)

«Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — отметила она в своём сообщении.

Певица также поблагодарила своих поклонников за поддержку, попросив их прекратить «публичные разборки и истерики». МакSим уточнила, что все люди эмоциональны, горят своим делом, переживают за него и уверены, что знают, как поступить лучше в той или иной ситуации, однако не всегда желающие слушать и слышать других.

При этом артистка указала, что вопрос о переносе своих концертов она будет решать вместе со своей командой.

«Что касается недопониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях», — добавила певица.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно, что поклонники певицы МакSим (Марины Абросимовой) обеспокоены состоянием артистки и требуют остановить гастрольный тур «Я буду жить». 1 апреля она выступала в Твери и «еле стояла на сцене, явно плохо себя чувствовала». Ранее она также плохо почувствовала себя на концерте 18 марта в Сочи, где артистке понадобилась помощь врачей.