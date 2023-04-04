Краснодар, 4 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Тело отца хоккеиста сборной России Матвея Мичкова — Андрея Мичкова найдено в пруду на федеральной территории Сириус. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Поисками Андрея Мичкова занималась полиция и местное отделение отряда «Лиза Алерт» после того, как 2 апреля он ушёл из дома в Сочи и не вернулся. Позже хоккейный клуб «Сочи», в котором состоит сын Андрея Мичкова — Матвей, сообщил о гибели пропавшего.

«Сегодня днём спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на улицу Старообрядческую. От сотрудников 10-го отряда федеральной противопожарной службы в спасотряд МЧС поступило сообщение, что в 20 метрах от берега в пруду находится тело человека», — сообщили в региональном отделении МЧС.

После извлечения тела из водоёма на месте происшествия начала работу полиция.