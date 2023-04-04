Москва, 4 апреля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Если британские власти реализуют планы по поставке Украине боеприпасов с обеднённым ураном, это станет крупнейшим в истории эскалационным шагом, заявил 4 апреля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«Поставки, о которых объявили в Великобритании — это, конечно же, крупнейший эскалационный шаг», — заявил Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

По его словам, в Лондоне рассчитывают напугать людей, «чтобы обрушить на Москву такую нервную дрожь».

После того как британские власти объявили, что планируют поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном, президент России Владимир Путин напомнил о наличии у российской армии оружия, которое не применялось, но может быть применено в ответ.

Жители Украины начали собирать подписи под петицией, требующей запретить ВСУ применять боеприпасы, стержни которых содержат обеднённый уран. В российском МИД усомнились, что украинские власти прислушаются к мнению народа.