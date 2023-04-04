Москва, 4 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин в телефонном разговоре с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном подтвердил готовность к расширению сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщила 4 апреля пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Стороны отметили важность выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров России и Китая во время госвизита председателя КНР Си Цзиньпина.

Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе беседы с главой российского правительства Ли Цян отметил, что Пекин и Москва в своих отношениях следуют принципам неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи страны. Китайская сторона также подтвердила, что двусторонние отношения с Россией строятся на основе взаимного уважения, доверия и выгоды.