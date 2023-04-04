Минск, 4 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провели совместное заседание в Минске, на котором договорились выработать более скоординированный подход к мерам защиты национальных интересов. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба КГБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Стороны пришли к обоюдному мнению, что истинной причиной беспрецедентного давления Запада на Союз Белоруссии и России является не украинский кризис, а стремление США к неограниченному мировому господству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители белорусских и российских спецслужб также сошлись во мнении, что на них ложится повышенная ответственность. Им необходимо своевременно вскрывать планы Запада. Также России и Белоруссии нужно укреплять оборонный промышленный и технологический потенциалы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 апреля запланированы переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным пресс-службы Кремля, планируется обсуждение актуальный вопросов и международной политики.