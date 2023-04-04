Москва, 4 апреля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В российских городах снова появился терроризм, которым в этот раз занялся так называемый цвет отечественной несистемной оппозиции, воюющей со своим народом. Об этом 4 апреля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели «честь и совесть эпохи». Оппонентов «авторитарному режиму». Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, «цвет» нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает», — отметил он в своём сообщении.

Зампред Совбеза отметил, что эти лица не только прямо желают России поражения и гибели, но казнят собственных соотечественников.

«Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла своё окончательное место в летописи нашей страны», — добавил Медведев.

При этом он подчеркнул, что неумные исполнители терактов заявляют, что их использовали, однако это не позволит им избежать справедливой кары за свои деяния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский. Он подчеркнул, что с террористами не договариваются, а «истребляют, как бешеных собак».

Теракт, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский, произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В момент взрыва в здании находились несколько десятков человек.