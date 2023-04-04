Варшава, 4 апреля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. На фоне протестов фермеров, объёмы ввозимого зерна c Украины в Польшу значительно снизились. Об этом 4 апреля заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Уже сегодня в пять–шесть раз меньше транспорта с востока. Уже большинство идёт транзитом далее. Хранилища Elewarr сейчас опустошены наполовину, и уже есть место для польского зерна», — сказал он.

По словам политика, власти Польши не хотят допустить дестабилизации рынка из-за торговли с Украиной.

Польские фермеры с начала февраля протестуют, требуя прекратить импорт зерна с Украины. По их данным, зерно, формально предназначенное для перепродажи, фактически остается в стране. Кроме того, качество украинского зерна ниже, а такие поставки бьют по интересам местного производителя.