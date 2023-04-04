Сочи, Краснодарский край, 4 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) в связи со смертью отца нападающего «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова Андрея принесла свои соболезнования. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте организации 4 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«В Сочи на 52-м году жизни погиб при невыясненных обстоятельствах Андрей Мичков — скаут системы сборных команд России, отец нападающего ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея», — говорится в распространенном сообщении.

Во вторник, 4 апреля, тело пропавшего два дня назад Андрея Мичкова обнаружили в Сочи неподалёку от дома. По данным Telegram-канала 112, причина смерти будет точно установлена после экспертизы.