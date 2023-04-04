Берлин, 4 апреля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Берлин не исключает возможного сокращения числа дипломатических сотрудников в Москве. Такие меры могут быть приняты для того, чтобы на случай высылки российских дипломатов из Германии предупредить реакцию России, которая в ответ может выслать германских дипломатов из Москвы. Об этом сообщили NDR и WDR.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По данным СМИ, германские власти допускают «кардинальное сокращение» числа аккредитованных в Берлине дипломатов, которые якобы могут заниматься шпионской деятельностью. Таким образом власти Германии хотят не допустить, чтобы Россия «просто заменила» высланных из страны «шпионов».

В МИД Германии заявили, что в данный момент такие действия не предусматриваются.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящейся высылке российских дипломатов из Германии в марте сообщило издание Focus, ссылаясь на источники в МИД ФРГ. Якобы глава ведомства Анналена Бербок уже одобрила этот план.

В МИД России на это ответили, что уже готов «жёсткий ответ», если Берлин решится на новую высылку российских дипломатов.

Позднее правительство Германии опровергло сообщения о якобы имеющихся планах выслать российских дипломатов из страны. Как заявила представитель МИД Германии Адреа Зассе, такие меры немецкие власти не рассматривают.

Германия в апреле 2022 года уже выслала 40 сотрудников российского посольства. После этого из России выслали столько же германских дипломатов.