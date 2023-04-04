Брюссель, 4 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В рамках расследования, связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 году, бельгийская полиция проводит обыски в брюссельской штаб-квартире Европейской народной партии. Об этом 4 апреля пишет портал EURActiv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

(сс) European People's Party Флаги Евросоюза и Европейской народной партии

По информации источника издания, рейд проходит на первом и третьем этажах штаб-квартиры крупнейшей наднациональной партии ЕС на Рю дю Коммерс. Полицией изъяты компьютеры, связанные с расследуемым делом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после коррупционного скандала руководство Европарламента (ЕП) разрабатывает план по борьбе с коррупцией из десяти мер. Некоторые из них руководство ЕП может принять в одностороннем порядке, а по другим — должно будет провести дебаты. Также отмечается, что часть этих инициатив требует голосования по ним и некоторые из евродепутатов с ними могут не согласиться.