Москва, 4 апреля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Законопроект о возможности вносить в кредитную историю данных поручителя по кредиту одобрен в I чтении Госдумой. Об этом сообщил 4 апреля инициатор законопроекта глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Поручительство — это фактически уже обязательство по кредиту, и, соответственно, его необходимо учитывать бюро кредитных историй, и данный законопроект как раз предлагает, что если у кредита есть поручитель, то обязательно эта информация должна поступать в бюро кредитных историй», — цитирует Аксакова ТАСС.

По словам Аксакова, поскольку поручитель берёт на себя бремя кредита в случае невыполнения заёмщиком обязательств по кредиту, информация о поручителе очень важна и должна фигурировать в кредитной истории.

Кредиторы, обладая этой информацией, смогут учитывать степень загруженности поручителя — другими поручительствами или другими кредитами, отмечает депутат. При этом бюро кредитных историй не нужно перегружать всей информацией о поручителе, требуется предоставлять только «результативную часть».

В конце прошлого года Аксаков также инициировал введение механизма постоянно действующих кредитных каникул чтобы защитить права тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.