* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 апреля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Радиолюбителя, который устроил в Подмосковье кустарное вещание заблокированного в России «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), вычислили сотрудники спецслужб. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ФСБ по Москве и Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, организовавшего незаконное радиовещание контента СМИ, включённых в Реестр иностранных агентов, на территории Московского региона», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что радиолюбителем был кустарно изготовлен радиопередатчик для вещания, после чего он без соответствующего разрешения организовал в Люберцах периодическое радиовещание указанной радиостанции.

Также указывается, что радиолюбителя признали виновным в административном правонарушении по статье о «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра», кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) было признано банкротом. Суд также решил отказать в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу.