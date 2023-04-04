Москва, 4 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Компании и власти субъектов должны обеспечивать работникам обрабатывающей промышленности получение доступного жилья. Об этом 4 апреля заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

«Если мы говорим об обрабатывающей промышленности, как мы можем помогать работникам этих предприятий? <…> Это предприятие может сделать — само просубсидировать соответствующий процент по ипотечному кредиту. Второе — может и регион помогать», — сказал он.

Силуанов добавил, что работникам для льготного получения ипотечных кредитов также можно подумать о рождении детей, что позволит им получить льготную ипотеку под 6% годовых.

Также глава Минфина отметил, что на федеральном уровне поддерживаются крупные регионы и категории граждан, которым она необходима, в первую очередь — семьям с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ. РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Поручение должно быть исполнено до 1 июня.