Москва, 4 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Предприниматель Артём Усс добровольно явился в следственный департамент полиции в Москве, заявил 4 апреля ТАСС адвокат Алексей Тихомиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По словам юриста, Усс развёрнуто ответил на вопросы правоохранителей.

«По результатам допроса Артёму Александровичу была изменена мера пресечения на подписку о невыезде», — рассказал Тихомиров.

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артём Усс вернулся в Россию. Информацию эту подтвердил его отец — глава Красноярского края Александр Усс.

В Италии Артёма Усса приговорили к экстрадиции в США, после чего предприниматель и решил бежать. В США ему грозило длительное тюремное заключение.

В России Артём Усс ранее был объявлен в розыск после заочного ареста, вынесенного Мещанским судом Москвы в конце октября 2022 года. В Кремле ситуацию с предпринимателем не комментируют.