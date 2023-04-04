Санкт-Петербург, 4 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

«Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чём не повинных зрителей… расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу… взорвали автомобиль с находившейся в нём женщиной-журналистом… Круг истории замкнулся», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале 4 апреля.

По словам Медведева, терроризмом занялись люди, в которых ранее Запад видел «честь и совесть эпохи».

«С террористами не договариваются. Их истребляют, как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной», — добавил Медведев.

Теракт, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский, произошел в 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В момент взрыва в здании находились несколько десятков человек. На данный момент в петербургских стационарах 24 из сорока пострадавших продолжают проходить лечение. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обвинения в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. Девушка подарила Татарскому статуэтку со взрывчаткой во время мероприятия. На допросе она подтвердила факт передачи сувенира репортеру, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».