Куршевель, Франция, 4 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Российский певец Валерий Меладзе отказался обсуждать на камеру с украинскими журналистами в Куршевеле специальную военную операцию Вооружённых сил (ВС) РФ на Украине. Видеозапись 4 апреля появилась в Telegram-канале журналиста Армена Гаспаряна.

Сергей Фадеичев/ТАСС Российский певец Валерий Меладзе

На выложенных в интернет кадрах видно, как украинский журналист просит певца сфотографироваться с ним, однако затем начинает спрашивать Меладзе о его отношении к спецоперации.

После этого артист потребовал у представителей украинских СМИ выключить камеры и предложил «просто нормально поговорить» без свидетелей, однако журналисты продолжили съёмку. После этого супруга певца Альбина Джанабаева прекратила разговор, уведя певца в отель.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно, что концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, которые должны были состояться в апреле 2023 года, были отменены. Также позднее были отменены концерты певца в Ростове-на-Дону.

В начале января Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес националистический лозунг «героям слава!» в ответ на «слава Украине». Этот лозунг активно использовался украинскими националистами — пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны.