Москва, 4 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Актуальную двустороннюю и международную проблематику России и Белоруссии обсудят главы государств на отдельных переговорах, которые состоятся 5 апреля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Пятого апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах», — говорится в сообщении.

Как ранее отмечал Александр Лукашенко, содействие России в переоснащении технической разведки очень помогло Белоруссии. По словам белорусского лидера, спецоперация на Украине заставила «со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока», подстегнуть его усиление.