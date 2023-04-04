ДНР, 4 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ. Также ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (04.04.2023 г.)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в технике и живой силе по всем направлениям. Так, на краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 225 военных, на южнодонецком и запорожском направлениях — около 70, на купянском — более 30 украинских военнослужащих, на донецком — до 65.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, пояснили в российском оборонном ведомстве. Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 405-й день. Накануне, 3 апреля, Минобороны РФ известило об уничтожении на донецком направлении до 285 украинских военнослужащих и наёмников. По словам официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова, на краснолиманском направлении помимо живой силы ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30.