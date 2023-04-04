Москва, 4 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 апреля проведёт заседание Совета безопасности по вопросам безопасности в новых регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Гердо/ТАСС Донецк

«Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, основным докладчиком на заседании будет глава МВД Владимир Колокольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза объявил о подписании указа об утверждении обновленной Концепции внешней политики. Он отметил, что коррективы пришлось вносить из-за существенных изменений на мировой арене.

В концепции курс США назван главным источником рисков безопасности для России и мира. Отмечается, что есть риски столкновения крупных государств и разрастания конфликтов до глобальных масштабов.