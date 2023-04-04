Москва, 4 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Писателя, военного корреспондента Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 4 апреля ТАСС со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

Отмечается, что дата похорон пока не определена, а решение о погребении в Москве погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора связано с пожеланиями близких Татарского.

2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел взрыв. В это время в заведении проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским. Журналист погиб, более 40 человек получили ранения. По данным следствия, взорвалась статуэтка, которую 26-летняя Дарья Трепова принесла в подарок Татарскому. Следователи полагают, что девушка, выполняя указания лиц, находящихся на территории Украины, принесла в кафе статуэтку, начинённую взрывчаткой. На допросе девушка подтвердила, что принесла бюст, но заверила, что якобы не знала о содержимом.

4 апреля Трепову доставили в Москву. Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемой. Ей предъявлены обвинения в совершении теракта.