Вашингтон, 4 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Внешняя политика, проводимая Соединёнными Штатами при президенте Джо Байдене, привела к тому, что США теряют мировой престиж. Об этом 3 апреля заявил в ходе телеэфира Fox News ведущий Стив Хилтон.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

Он заявил, что Вашингтон утрачивает влияние из-за «ханжеской, абсолютно бездарной внешней политики», в то время как Пекин и председатель КНР Си Цзиньпин выходят на первый план.

«Все мечтали стать нашими союзниками. А сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок», — сказал Хилтон.

По мнению телеведущего, политика Вашингтона оттолкнула от США «вообще все» страны, в то время как КНР занимает освободившиеся ниши и заключает с разными странами соглашения о переходе в международных расчётах с доллара на юани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине привело к катастрофическим последствиям, в том числе для США. По мнению политика, страна разваливается из-за недофинансирования инфраструктуры, что подтверждают катастрофы на железной дороге.