Москва, 4 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Регионам необходимо согласовывать с правительством решения по смене собственников у иностранных компаний для того, чтобы не давать зелёный свет компаниям из недружественных стран. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета

«Безусловно, нужно продумать подходы, чтобы учитывать позиции регионов при принятии решений о смене собственников иностранных компаний», — сказал глава государства.

Он уточнил, что эта тема является правильной и жизненно важной для регионов, а также их дальнейшего развития.

«Я прошу коллег из регионов это всегда согласовывать с правительством, с соответствующими институтами в правительстве», — отметил Путин.

Российский лидер пояснил, что это нужно для того, чтобы не создавать зелёный свет компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении России некорректно, и не обеспечивать их интересы.

«Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, и мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент заявил, что иностранные компании, которые ушли с российского рынка, фактически отказались от борьбы за свои интересы. Он также призвал динамичней развивать сотрудничество с иностранными компаниями, которые готовы к этому.