Москва, 4 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. В целях НАТО давно числится сдерживание России, но в сегодняшних реалиях альянс намерен добиваться распада РФ. Такое мнение в беседе ИА REGNUM выразил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он напомнил, что 74 года назад, 4 апреля 1949 был учрежден Североатлантический альянс — НАТО, Европа тогда лежала в руинах после Второй мировой. Залогом быстрого и безоговорочного вступления 12 западноевропейских государств в альянс была зависимость разрушенных войной стран от финансовой помощи США.

Организация, которая изначально создавалась для противостояния в Европе ныне не существующему Варшавскому договору, — «давно расширила сферу влияния на глобальный уровень и не ограничивает себя Северо-Атлантическим регионом», отметил эксперт.

Глобальная цель НАТО не меняется — обеспечить фактически колониальное господство коллективного Запада во главе с США, что на нынешнем этапе подразумевает сдерживание России, Китая и Индии и любых других конкурентов на мировой арене, подчеркнул Егорченков.

Применительно к России целью стала так называемая «деколонизация» страны.

«На их языке это означает распад страны на мелкие удельные регионы и княжества, которыми будет возможно управлять как раз таки в колониальном режиме — откуда-нибудь из Европы или из-за океана. Эта цель тоже никогда не скрывалась, открыто декларировалась, и не мы её выдумали. Уверен, что и на проходящей сейчас встрече НАТО все эти задачи будут формулироваться», — отметил эксперт.

4 апреля, в 74-ю годовщину учреждения Организации Североатлантического договора, в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран альянса. Мероприятие включает официальную церемонию официального приема в НАТО Финляндии, которая стала 31-й страной в этой военной организации. Глава финского МИД Пекка Хаависто, подписавший документ, назвал атмосферу вхождения своей страны в НАТО «ожидаемой».

Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал: Североатлантический альянс усиливает антироссийский курс, способствующий эскалации конфликта на территории Украины.

Ранее в комментарии ИА REGNUM историк и политолог Александр Рудаков рассказал о том, какие нацистские преступники приложили руку к созданию НАТО в 1949 году.