Тула, 4 апреля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Бывшему сотруднику полиции в Тульской области дали шесть лет лишения свободы за получение взятки и превышение должностных полномочий, сообщил портал «Тульская пресса». Также экс-полицейского лишили звания майора.

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

Приговор вынесли оперативному дежурному Щекинского отдела МВД за то, что он за вознаграждение передавал сотрудникам ритуальных служб данные умерших. Этой деятельностью, в результате которой он получил 171 тысячу рублей, полицейский занимался в 2021–2022 гг.

Ритуальщики получили от него персональные данных 30 умерших, а также их родственников. Кроме того, сотрудник МВД, как установлено судом, год назад причинил телесные повреждения одной из заявительниц, досмотрел без оснований её личные вещи и предметы гардероба.

В прошлом году ФСБ пресекла преступную деятельность представителей ритуального бизнеса, которые платили полиции за получение персональных данных умерших и их родственников.

Были задержаны четверо ритуальщиков и полицейские. Получая данные, злоумышленники вынуждали родственников умерших заключить договоры на оказание платных ритуальных услуг.