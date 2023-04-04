Тула, 4 апреля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В России необходимо восстановить госнадзор за соблюдением технических регламентов промышленной продукции, заявил 4 апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Чтобы дополнительно защитить внутренний рынок, в том числе от контрафакта, нужно восстановить государственный надзор над соблюдением техрегламентов по промышленной продукции, реализуя при этом рискориентированный подход», — заявил он.

Также министр назвал своевременным предложение президента Владимира Путина предоставить налоговую льготу тем, кто покупает российское высокотехнологичное оборудование. Он пообещал сформировать список подпадающего под эту льготу оборудования к середине апреля.

Путин заявил на заседании Госсовета, что покупателям высокотехнологичного российского оборудования должна быть предоставлена налоговая льгота. Причём льгота обязательно должна распространиться на оборудование, приобретённое в 2023 году.