Москва, 4 апреля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Российская пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность жить в Дании вместе с мужем, датским конькобежцем Виктором Торупом. Об этом она сообщила 4 апреля в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Григорий Сысоев/РИА Новости Софья Просвирнова

«Пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии, а меня — быть вдали от моей семьи», — написала Просвирнова.

Спортсменка заявила, что не готова приносить такие жертвы, для неё ценности поменялись, семья и психологическое здоровье теперь вышли на одно место со спортивной карьерой. Шорт-трекистка находится в процессе перехода в сборную Дании.

Просвирнова вышла замуж за Торупа в сентябре 2022 года. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине она прошла квалификацию в четвертьфинал по шорт-треку на дистанции 500 метров. Спортсменка также является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира.