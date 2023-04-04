Пекин, 4 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом 4 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития», — заявил в ходе беседы Ли Цян.

Он отметил, что Пекин и Москва в своих отношениях следуют принципам неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи страны.

Также премьер Госсовета КНР уточнил, что Россия и Китай строят двусторонние отношения на основе взаимного уважения, доверия и выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что отношения между Россией и Китаем будут развиваться. Уверенность в этом выразили власти двух государств.