Москва, 4 апреля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Рост производства сельхозпродукции всех категорий в России с 2014 по 2022 год вырос на 27,4%, а экспорт продукции агропромышленного комплекса к уровню 2014 года увеличился в два с лишним раза, достигнув 41,6 млрд долларов в 2022 году, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного Совета, посвящённого развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. Он также отметил, что импорт, напротив, снизился, и сейчас РФ экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, оказавшись в эпицентре санкционной блокады, Россия сумела сконцентрировать ресурсы и усилия для обеспечения устойчивости экономической ситуации. Путин заявил также, что государство предприняло ряд необходимых шагов для замещения западной продукции: »начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования».

Перед заседанием глава государства посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где осмотрел сборочный цех, цех заготовок и сварочных узлов в связи с чем поделился с членами Госсовета понравившейся репликой, одного из руководителей предприятия — производственник обратил внимание президента на вынужденное импортозамещение. По словам Путина, фраза «мы вынуждены» является ключевой. »Я думаю, что, если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали», — считает российский лидер.

По словам Владимира Путина, российская экономика уже смогла выйти на новый цикл роста. Вместе с тем, по его словам, необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности. Речь идет об организации в короткие сроки собственного производства критически важной продукции, увеличении глубины переработки сырья, разработке и внедрении в производство качественно новых продуктов и технологий. Российский президент призвал динамичнее развивать технологические партнёрства с дружественными иностранными компаниями.

«Мы открыты к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнёрами», — сказал Путин. Правительству России поручено обеспечить эффективные инструменты поддержки обрабатывающей промышленности необходимым объёмом финансовых ресурсов. По мнению главы государства, Россия нуждается в системных стимулирующих мерах.

«Мы должны смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет», — сказал президент. В пример он привел промышленную ипотеку, обновлённый режим работы промышленных кластеров и льготные кредиты для быстрого запуска проектов производства приоритетной продукции.

Глава государства напомнил также о постановке амбициозной, но, по его словам, абсолютно исполнимой цели — обеспечить в 2023 году привлечение инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции в размере не менее 2 триллионов рублей, а до 2030 года — более 10 триллионов рублей. По его словам, эффективным институтом зарекомендовали себя фонды развития промышленности. В этом году в региональные фонды планируется направить более 3 миллиардов рублей.

Востребована и необходима широкая кооперация между учёными, технологами и промышленниками для решения определённых задач конкретных предприятий. Путин привал актуализировать комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла.

«Они должны быть скоординированы по задачам, ресурсам и срокам работы, обеспечивать проведение исследований, формирующих опережающий задел в соответствии с запросами отраслей промышленности», — заявил глава государства. Особое внимание он призвал уделять созданию центров инженерных разработок, программам реверсивного, так называемого обратного инжиниринга которые позволяют адаптировать и эффективно использовать зарубежные технологии.

Ещё одно базовое направление — подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. По оценке Владимира Путина, промышленность сейчас остро нуждается в высококвалифицированных рабочих, нужно вернуться к обсуждению вопросов ведомственной принадлежности учреждений среднего специального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 апреля в ходе рабочей поездки в Тулу потребовал от правительства не затягивать с реализацией программ поддержки промышленности, призвав динамичнее развивать технологическое партнерство с дружественными иностранными компаниями.

Также он поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост, действовать динамично, напористо и энергично. При распределении льгот в промышленности не должно быть никаких коррупционных схем, подчеркнул российский лидер.