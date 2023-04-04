Тверь, 4 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 4 апреля, заседание регионального правительства. Первым вопросом рассмотрены итоги дорожных работ на автодорогах регионального и местного значения в 2022 году. Определены планы по развитию дорожной сети региона в 2023-м.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза, — отметил Игорь Руденя. — В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети».

Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 км региональных и 909 км местных дорог. Работы выполнены в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время ведутся конкурентные процедуры и заключение контрактов по объектам региональной и местной сети на 2023 год. Приоритетными направлениями работ являются дороги, обеспечивающие доступность школ и больниц, развитие предприятий промышленности и сельского хозяйства, реализацию инвестиционных проектов, а также ведущие к туристическим достопримечательностям. В план дорожных работ на региональной сети включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, 9 туристических и 7 инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.

Игорь Руденя сообщил о планах по началу реализации крупного проекта — созданию объезда города Торжка. «Приняли решение начать подготовку документации для строительства объезда Торжка. Это связано в том числе с тем, что в городе растет экономическая и деловая активность, а дороги в историческом центре испытывают серьезную нагрузку. Планируется поэтапная реализация проекта», — отметил губернатор.

Среди других ключевых позиций программы — строительство Западного моста; дороги с путепроводом от Петербургского шоссе до ул. П. Савельевой; вылетных магистралей в Твери; речного порта и развязки на трассе М-10 в Конаковском районе; создание транспортной хорды между трассами М-9, М-10 и М-11. А также строительство подъездов к промзоне «Боровлево» и комплексу «АвтоВАЗ»; ремонт дорог от Торжка до Старицы через Берново; Западная Двина — Жарковский; Сонково — Красный Холм; подъезда к Зубцову и других значимых направлений. На ряде объектов работы стартовали в предыдущие годы.

В 2023 году предусмотрен ремонт 332 погонных метров мостовых сооружений, расположенных на региональных дорогах. Кроме того, будет продолжен ремонт территорий возле учреждений здравоохранения Верхневолжья. В этом году планируется привести в порядок площадки у Зубцовской, Торопецкой ЦРБ, больниц № 1,3, роддома №5 Твери и других больниц.

Игорь Руденя поручил ответственным ведомствам региона представить предложения по реализации аналогичного проекта по ремонту территорий у школ и колледжей области. В программу работ 2023 года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории. Губернатор поставил задачу повысить эффективность подготовки документации, необходимой для приведения в порядок местных дорог. А в перспективе — увеличить объемы их ремонта.