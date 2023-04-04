Москва, 4 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих 4 апреля прошел первое чтение в Госдуме. Проекты предполагают, что для признания бойца погибшим достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. В случае, если человек пропал, но нет прямых свидетелей гибели, то в течение полугода его признают пропавшим без вести. Об этом говорил один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие в зоне СВО

«После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Новый регламент коснётся всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года, и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье», — сообщил Турчак.

Сегодня по закону для признания смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий. К тому же предлагается признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заявления о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необходимо указать день окончания военных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», который, помимо помощи ветеранам и бойцам СВО, будет оказывать помощь членам семей погибших в ходе спецоперации или после увольнения с военной службы в случае, если их смерть наступила из-за увечья или заболевания, которые были получены в ходе выполнения указанными лицами военных задач.