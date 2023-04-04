Госдума одобрила проекты об упрощенном признании военнослужащих погибшими
Госдума одобрила проекты об упрощенном признании военнослужащих погибшими и без вести пропавшими
Москва, 4 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об упрощённом признании погибшими и пропавшими без вести военнослужащих 4 апреля прошел первое чтение в Госдуме. Проекты предполагают, что для признания бойца погибшим достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель. В случае, если человек пропал, но нет прямых свидетелей гибели, то в течение полугода его признают пропавшим без вести. Об этом говорил один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд. Новый регламент коснётся всех подобных случаев, возникших после 24 февраля 2022 года, и распространится на военнослужащих (в том числе мобилизованных), пропавших без вести или погибших при исполнении воинского долга в зоне ведения СВО и приграничье», — сообщил Турчак.
Сегодня по закону для признания смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий. К тому же предлагается признать утратившим силу положение, согласно которому для подачи заявления о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим необходимо указать день окончания военных действий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», который, помимо помощи ветеранам и бойцам СВО, будет оказывать помощь членам семей погибших в ходе спецоперации или после увольнения с военной службы в случае, если их смерть наступила из-за увечья или заболевания, которые были получены в ходе выполнения указанными лицами военных задач.