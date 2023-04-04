Краматорск, ДНР, 4 апреля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике частично разрушена дамба, которая преграждала стоки из одного из водохранилищ. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Кадр из видео Разрушенная дамба

«Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды», ― написал мэр в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В результате началось затопление близлежащей местности ― окраин города и ряда посёлков с проживающими в них людьми, в связи с чем заявляется об эвакуации гражданского населения.

Гончаренко также добавил, что все соответствующие службы находятся на местах, предпринимаются усилия, чтобы уменьшить поток. Мэр пояснил, что прорыв дамбы был вызван прошедшими в марте обильными снегопадами.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Артёмовске (Бахмут) Донецкой Народной Республики вооружённые формирования Украины взорвали дамбу. Вода из Северного ставка ушла и залила Ступки и нижние улицы.

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По словам источников, это произошло на фоне успехов российских сил в Ягодном. Отмечается, что на северном участке артёмовского фронта российские подразделения создали угрозу окружения города. Для сдерживания российских войск ВСУ разрушили дамбу.