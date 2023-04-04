На Украине продали на аукционе трёхтонный бронзовый памятник Ленину
Киев, 4 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Пятиметровая бронзовая скульптура первого председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина весом более трёх тонн была продана на Украине на аукционе за 18,5 тысячи долларов. Об этом 4 апреля сообщило украинское издание Vesti. ua.
По данным источника, за право приобретения скульптуры на аукционе боролись четыре участника, её стартовая цена была определена в 530 тысяч гривен ($14,42 тысячи).
Самую большую цену дало предприятие «Сяйвомет» из Борисполя, предложившее за памятник вождю мирового пролетариата 681 тысячу гривен ($18,52 тысячи). Как предполагает издание, скульптура будет направлена на переплавку.
На Украине после государственного переворота в 2014 году был принят закон о так называемой декоммунизации, согласно которому предполагается снос памятников советского периода и переименование связанных с ним топографических объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта стало известно, что власти Одессы намерены демонтировать установленную на одной из центральных улиц города мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова. В Одессе и Измаиле также ранее убрали памятники Суворову. В Николаеве монумент осквернили перед тем, как он был снесён.