Киев, 4 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Пятиметровая бронзовая скульптура первого председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина весом более трёх тонн была продана на Украине на аукционе за 18,5 тысячи долларов. Об этом 4 апреля сообщило украинское издание Vesti. ua.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Владимиру Ильичу Ленину

По данным источника, за право приобретения скульптуры на аукционе боролись четыре участника, её стартовая цена была определена в 530 тысяч гривен ($14,42 тысячи).

Самую большую цену дало предприятие «Сяйвомет» из Борисполя, предложившее за памятник вождю мирового пролетариата 681 тысячу гривен ($18,52 тысячи). Как предполагает издание, скульптура будет направлена на переплавку.

На Украине после государственного переворота в 2014 году был принят закон о так называемой декоммунизации, согласно которому предполагается снос памятников советского периода и переименование связанных с ним топографических объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта стало известно, что власти Одессы намерены демонтировать установленную на одной из центральных улиц города мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова. В Одессе и Измаиле также ранее убрали памятники Суворову. В Николаеве монумент осквернили перед тем, как он был снесён.